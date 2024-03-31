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Сегодня, 08:00

Ловчев считает, что «Спартак» несостоятелен в борьбе за чемпионство

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом» (0:0).

«Наверное, «Спартак» мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее «Урала», нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда Соболев очень четко увидел, что вратарь не в воротах и пробил, у Зиньковского еще пару. Но в принципе, «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото», — сказал Ловчев «СЭ».

Также ветеран «Спартака» отреагировал на решение арбитра не назначать пенальти после фола на полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

«Лапочкин четко объяснил, что нога на которую наступил защитник, находилась на линии, а линия — эта штрафная площадь. Значит, это был пенальти», — добавил Ловчев.

Денис Кулаков и&nbsp;Антон Зиньковский. «Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.
«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

Константин Передерий

Евгений Ловчев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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