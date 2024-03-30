Абаскаль ни разу не выигрывал у Гончаренко в пяти матчах

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ни разу не уступил в очном противостоянии с Гильермо Абаскалем.

В пяти встречах чемпионата и Кубка России «Урала» белоруса дважды победил и добился трех ничьих. 34-летний испанец ни с кем из соперников не ждал победы так долго. Ранее самым неудобным оппонентом для Абаскаля был швейцарский тренер-ветеран Мишель Декастель, который во главе «Ксамакса» разбирался с «Кьяссо» (2:0, 4:1 и 3:0) и «Лугано» (2:1).

Все тренеры, с которыми Абаскаль встретился более двух раз и не смог победить