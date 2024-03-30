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30 марта, 23:20

Абаскаль ни разу не выигрывал у Гончаренко в пяти матчах

Кирилл Бурдаков
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ни разу не уступил в очном противостоянии с Гильермо Абаскалем.

В пяти встречах чемпионата и Кубка России «Урала» белоруса дважды победил и добился трех ничьих. 34-летний испанец ни с кем из соперников не ждал победы так долго. Ранее самым неудобным оппонентом для Абаскаля был швейцарский тренер-ветеран Мишель Декастель, который во главе «Ксамакса» разбирался с «Кьяссо» (2:0, 4:1 и 3:0) и «Лугано» (2:1).

Все тренеры, с которыми Абаскаль встретился более двух раз и не смог победить

Тренер

Гражданство

Клуб

И

В

Н

П

М

О

Виктор Гончаренко

Белоруссия

Урал

5

0

3

2

6-8

2

Мишель Декастель

Швейцария

Ксамакс

4

0

0

4

2-11

0

Петер Цайдлер

Германия

Санкт-Галлен

3

0

3

0

6-6

3

Мехо Кодро

Босния

Серветт

3

0

2

1

4-5

2

Сергей Ташуев

Россия

Ахмат, Факел

3

0

1

2

0-4

1

Роланд Фрабец

Германия

Вадуц

3

0

0

3

1-8

0
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
1
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