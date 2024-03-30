Абаскаль ни разу не выигрывал у Гончаренко в пяти матчах

30 марта, 23:20
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ни разу не уступил в очном противостоянии с Гильермо Абаскалем.
В пяти встречах чемпионата и Кубка России «Урала» белоруса дважды победил и добился трех ничьих. 34-летний испанец ни с кем из соперников не ждал победы так долго. Ранее самым неудобным оппонентом для Абаскаля был швейцарский тренер-ветеран Мишель Декастель, который во главе «Ксамакса» разбирался с «Кьяссо» (2:0, 4:1 и 3:0) и «Лугано» (2:1).
Все тренеры, с которыми Абаскаль встретился более двух раз и не смог победить
|
Тренер
|
Гражданство
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Виктор Гончаренко
|
Белоруссия
|
Урал
|
5
|
0
|
3
|
2
|
6-8
|
2
|
Мишель Декастель
|
Швейцария
|
Ксамакс
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2-11
|
0
|
Петер Цайдлер
|
Германия
|
Санкт-Галлен
|
3
|
0
|
3
|
0
|
6-6
|
3
|
Мехо Кодро
|
Босния
|
Серветт
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-5
|
2
|
Сергей Ташуев
|
Россия
|
Ахмат, Факел
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0-4
|
1
|
Роланд Фрабец
|
Германия
|
Вадуц
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-8
|
0