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Сегодня, 08:00

Президент «Урала»: «Абаскаль считает, что «Спартак» доминировал? У нас немного другое мнение»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал матч 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Результатом довольны? — первый вопрос Иванову.

— Ну как мы можем быть довольны? Мы сюда приезжали, чтобы выиграть. Но по тому, как складывался матч... Могло качнуться в любую сторону.

— Ничья закономерна?

— Да, справедливый результат. В нашем положении нужно набирать больше очков. Но имеем то, что имеем. Закономерный исход встречи.

— Абаскаль на пресс-конференции заявил, что «Спартак» доминировал на поле.

— Это его мнение. Он имеет на него право. У нас немного другая точка зрения.

Александр Соболев и&nbsp;Алексей Ионов. «Пожелаю руководству «Спартака» терпения». Президент «Урала» — об игре с красно-белыми и эпизоде с неназначенным пенальти

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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