Деменко: «Зенит» прибавляет с каждым матчем, он уже не тот, что был в начале сезона»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Балтикой» и сине-бело-голубыми.

«Конечно, в футболе может быть все. Но «Зенит» сейчас находится в очень хорошей форме. Так что «Зенит» выглядит явным фаворитом. Мы видели, как питерцы могут упустить победу, могут не забить свои моменты. Но сейчас у «Зенита» очень хороший настрой. А обычно питерцы проигрывают сами себе, если терпят поражение. Можно ли назвать игру «Зенита» сейчас чемпионской? Ну, я скажу: проблемы у него были в последних матчах тоже, но он прибавляет с каждым матчем. Это уже не тот «Зенит», что был в начале сезона», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет в субботу, 4 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.