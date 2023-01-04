Сегодня, 13:36
Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера клуба Владимира Ивича.
«Посмотрим, как быстро Ивич адаптируется к российскому чемпионату, к игрокам. Сергей Николаевич [Галицкий] выбирает тренеров, которые поработали за границей, русских не приглашают. Хотя, если посмотреть на историю «Краснодара», именно Мусаев, у которого были доверительные отношения с Сергеем Николаевичем, принес настоящие результаты клубу», — сказал Деменко «СЭ».
Деменко также прокомментировал назначение Александра Сторожука на пост главного тренера «Краснодара-2».
«Что касается Сторожука, как тренер ему все еще надо поднабраться опыта. Но в клубе он отработал очень достойно, команда при нем играла в футбол. Александр сделал хорошую команду», — добавил Деменко.
45-летний сербский специалист сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «быков», подписав с клубом контракт сроком на два года.
Сам Сторожук стал главным тренером «Краснодара-2».