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Сегодня, 16:31

Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2) нападающий «Зенита» Малком оформил второй дубль подряд и снова догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.

Второй гол 26-летнего форварда оказался для него 31-м в премьер-лиге. В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе бразилец догнал Константина Зырянова, обойдя Романа Широкова, Геннадия Поповича и Александра Ерохина. От делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни его отделяет 21 точный удар, на счету рекордсмена команды Александра Кержакова 120 голов.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-2022

181

85

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Сердар Азмун

2019-2022

79

52

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Малком

2020-н.в.

76

31

Константин Зырянов

2007-2014

201

31

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Александр Ерохин

2017-н.в.

133

30

Заодно Малком стал четвертым бразильцем, которому удалось забить 15 голов в одном чемпионате России. Больше нападающего «Зенита» забивали только Халк, Вагнер Лав и Веллитон (дважды). Для того, чтобы отобрать у форварда «Спартака» бразильский рекорд Малкому в оставшихся 11 турах нужно отличиться шесть раз.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2009

Веллитон

Спартак

28

21

2008

Вагнер Лав

ЦСКА

26

20

2010

Веллитон

Спартак

25

19

2015/16

Халк

Зенит

27

17

2022/23

Малком

Зенит

19

16

2013/14

Халк

Зенит

24

16

2014/15

Халк

Зенит

28

15

2006

Жо

ЦСКА

18

14

Автор победного гола «Зенита» Густаво Мантуан упрочил лидерство в списке самых скорострельных игроков нынешнего чемпионата. В 14 матчах бразилец отличился четыре раза, проведя на поле всего 228 минут. В среднем на гол Мантуан тратит 56,75 минуты. В тройку лидеров также входят Владимир Писарский и Константин Тюкавин, которым на точный удар требуется менее 100 минут.

Лидеры чемпионата-2022/23 по времени, затраченному на один гол

Игрок

Команда

Минуты

Голы

Ср.

Густаво Мантуан

Зенит

227

4

56,75

Владимир Писарский

Крылья Советов/Оренбург

1194

14

85,29

Константин Тюкавин

Динамо

690

7

98,57

Квинси Промес

Спартак

1620

16

101,25

Малком

Зенит

1630

16

101,88

Ярослав Гладышев

Динамо

325

3

108,33

Мохамед Конате

Ахмат

803

7

114,71

Рай Влут

Урал

360

3

120,00

Иван Сергеев

Зенит

838

6

139,67

Кристиан Нобоа

Сочи

1400

10

140,00
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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