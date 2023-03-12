Сегодня, 16:31
В матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2) нападающий «Зенита» Малком оформил второй дубль подряд и снова догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.
Второй гол 26-летнего форварда оказался для него 31-м в премьер-лиге. В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе бразилец догнал Константина Зырянова, обойдя Романа Широкова, Геннадия Поповича и Александра Ерохина. От делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни его отделяет 21 точный удар, на счету рекордсмена команды Александра Кержакова 120 голов.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сердар Азмун
|
2019-2022
|
79
|
52
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Малком
|
2020-н.в.
|
76
|
31
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
31
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Александр Ерохин
|
2017-н.в.
|
133
|
30
Заодно Малком стал четвертым бразильцем, которому удалось забить 15 голов в одном чемпионате России. Больше нападающего «Зенита» забивали только Халк, Вагнер Лав и Веллитон (дважды). Для того, чтобы отобрать у форварда «Спартака» бразильский рекорд Малкому в оставшихся 11 турах нужно отличиться шесть раз.
Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
28
|
21
|
2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
26
|
20
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
25
|
19
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
19
|
16
|
2013/14
|
Халк
|
Зенит
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Зенит
|
28
|
15
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
18
|
14
Автор победного гола «Зенита» Густаво Мантуан упрочил лидерство в списке самых скорострельных игроков нынешнего чемпионата. В 14 матчах бразилец отличился четыре раза, проведя на поле всего 228 минут. В среднем на гол Мантуан тратит 56,75 минуты. В тройку лидеров также входят Владимир Писарский и Константин Тюкавин, которым на точный удар требуется менее 100 минут.
Лидеры чемпионата-2022/23 по времени, затраченному на один гол
|
Игрок
|
Команда
|
Минуты
|
Голы
|
Ср.
|
Густаво Мантуан
|
Зенит
|
227
|
4
|
56,75
|
Владимир Писарский
|
Крылья Советов/Оренбург
|
1194
|
14
|
85,29
|
Константин Тюкавин
|
Динамо
|
690
|
7
|
98,57
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
1620
|
16
|
101,25
|
Малком
|
Зенит
|
1630
|
16
|
101,88
|
Ярослав Гладышев
|
Динамо
|
325
|
3
|
108,33
|
Мохамед Конате
|
Ахмат
|
803
|
7
|
114,71
|
Рай Влут
|
Урал
|
360
|
3
|
120,00
|
Иван Сергеев
|
Зенит
|
838
|
6
|
139,67
|
Кристиан Нобоа
|
Сочи
|
1400
|
10
|
140,00