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Малком о дубле в ворота «Химок»: «Наконец-то могу показывать на поле настоящего Малкома»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Бразилец сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И, в целом, получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что, вспоминая, первые сезоны в «Зените» — были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень. А в этом — все получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удается показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнеров по команде.
Сотый матч за «Зенит»? Это особенное событие для меня — впервые провожу за какой-либо клуб сто матчей. И думаю, что самый лучший способ отпраздновать — провести время с семьей, возможно, сходить на ужин. У меня до сих пор гостит довольно большая делегация родственников. Возможно, что-то придумаем, но, конечно, без сильных празднований, ведь уже в среду нас ждет игра в Кубке. Да, я не приму в ней участие, но буду болеть за команду. Уверен, тот состав, который выйдет на поле, сделает максимум, чтобы победа осталась в Петербурге», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Малкома.

Также форвард оценил свои шансы в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ.

«Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями. Индивидуальные призы забываются, а то, что остается в памяти — победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать. Для меня это самое важное. Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет — буду счастлив, если команда финиширует первой», — добавил Малком.

Благодаря дублю в матче с «Химками» Малком догнал нападающего «Спартака» Квинси Промеса, оба футболиста забили в нынешнем розыгрыше РПЛ по 16 мячей и делят первую строчку в списке лучших бомбардиров.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-03-12-malkom-nakonets-to-chuvstvuyu-chto-mogu-pokazyvat-na-pole-nastoyashchego-malkoma.htm
Малком Филипе (Малком)
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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