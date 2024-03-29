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29 марта, 22:48

Личка: «Все зависит от матчей «Зенита» и «Краснодара». «Динамо» в роли догоняющего»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал борьбу бело-голубых за чемпионство в РПЛ. В 22-м туре команда проиграла «Ростову» (1:4).

«У нас осталось еще 9 туров. Мы не сделали шаг вперед, а остались на месте. Все зависит от матчей «Зенита» и «Краснодара», они впереди. Мы в роли догоняющего. Поэтому давление оказывается больше на них, смогут ли они выиграть свои матчи. Насколько повлияла пауза на сборные? Не хочу искать оправданий. У нас было 11 сборников, мы встретились в полном составе только вчера. Но это футбол. Мы проиграли сегодня», — сказал Личка.

«Динамо» с 38 очками осталось на третьем месте в РПЛ. Бело-голубые упустили шанс как минимум на сутки возглавить турнирную таблицу — в случае победы они могли опередить «Зенит» (40 очков) и «Краснодар» (39).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Марцел Личка
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