Масалитин объяснил высокую травматичность футболистов ЦСКА короткой паузой между сезонами

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался об обилии травм в московской команде.

«Они отдыхали всего две недели. Люди, которые выступали за сборную, провели под 50 матчей в прошлом сезоне. 14 дней — маловато, чтобы отдохнуть и восстановиться. В Европе, к примеру, тоже бьют тревогу из-за переизбытка игр. Из-за этого игроки чаще получают травмы, поэтому в Англии некоторые клубы даже в сборные стараются игроков не отпускать, чтобы не было лишней нагрузки у футболистов. Игроки — не роботы, они не могут все время играть», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

На старте сезона ЦСКА уступил «Уралу» со счетом 1:2. Во втором туре чемпионата России московская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 30 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.