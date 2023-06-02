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Сегодня, 19:37

Масалитин прокомментировал ничейную серию «Зенита» в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о трехматчевой ничейной серии «Зенита».

«Из «Зенита» уехали бразильцы. Сейчас на поле выходят молодые ребята, но не пользуются шансом. Понятно, что игра команды поломалась. «Зенит» играл за счет средней линии. Раньше молодой игрок был подносчиком снарядов, а сейчас вынужден играть первую роль, на которую он пока не тянет», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В последних матчах «Зенит» сыграл вничью с «Сочи» (1:1), «Оренбургом» (2:2) и «Краснодаром» (2:2).

В заключительном туре клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Факелом». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/02/20583032.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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