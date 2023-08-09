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Мележиков верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне: «Могли бороться и в прошлом году»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне.

«Нам и в прошлом году было по силам бороться с «Зенитом». Просто в какой-то момент потеряли концентрацию. Сегодня команда более уверена в себе, более стабильна, больше забивает. Думаю, что все будет хорошо. Я каждый год верю в команду. И в этом году верю в чемпионство. «Спартак» должен всегда бороться за высокие места», — сказал Мележиков.

Во вторник, 8 августа, «Спартак» переиграл «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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