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Сегодня, 15:46

Мирзов высказался о победе «Химок» над «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о победе в матче с «Торпедо» (4:2) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Очень важная игра. Все видят таблицу — важно было выиграть, чтобы оторваться от «Торпедо» и приблизиться к тем, кто выше нас. Андрей Викторович Талалаев накричался. Так накричался, что без голоса остался», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

На данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 24 матчах 17 очков. «Торпедо» с 13-ю очками находится на последнем, 16-м месте.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5078277-talalaev-tak-nakrichalsya-chto-ostalsya-bez-golosa-mirzov-o-pobede-himok-nad-torpedo.html
Резиуан Мирзов
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