Мохеби назвал причину недовольства Карпина после разгрома «Динамо»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос «СЭ» о недовольстве главного тренера Валерия Карпина игрой команды в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» при счете 4:1.

— В самом конце игры Валерий Георгиевич пинал бутылки с водой, чем он был так недоволен?

— Даже, учитывая что мы выиграли 4:1, Валерий Георгиевич расскажет на теории, кто что не так делал, не так передвигался, — сказал Мохеби «СЭ».

Мохеби в этом сезоне провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.