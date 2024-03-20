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20 марта, 12:37

Хлусевич рассказал, что ему интересно попробовать себя в Европе

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич заявил, что продолжение футбольной карьеры в европейском чемпионате представляет для него интерес.

«Со всеми в сборной общаюсь хорошо, можем посидеть в бане, пообщаться, нет проблем с коммуникацией. Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов еще не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, еще получится поговорить, пообщаться по этому поводу», — приводит ТАСС слова Хлусевича.

В марте российская национальная команда проведет 2 товарищеских игры. С Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве.

23-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 2 результативные передачи. За сборную России на его счету 5 игр.

Источник: ТАСС
Даниил Хлусевич
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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