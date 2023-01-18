На стадионе «Динамо» выставили исторические барельефы

На стадионе «Динамо» открыли новое арт-пространство, центром которого стали новые отреставрированные барельефы скульптора Сергея Меркулова, сообщает ТАСС.

Ранее Барельефы украшали фасад стадиона «Динамо» с 1930 года. В 2008 году арена была закрыта на генеральную реконструкцию, она началась в 2012 году, барельефы были демонтированы, но не покидали территорию стадиона, где проходили реставрационные работы.

Открытие арт-пространства на «ВТБ-Арене» стало одним из мероприятий, посвященных юбилею общества «Динамо» и московского футбольного клуба.

18 апреля 2023 года исполнится 100 лет со дня основания команды.