На стадионе «Динамо» выставили исторические барельефы

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На стадионе «Динамо» открыли новое арт-пространство, центром которого стали новые отреставрированные барельефы скульптора Сергея Меркулова, сообщает ТАСС.
Ранее Барельефы украшали фасад стадиона «Динамо» с 1930 года. В 2008 году арена была закрыта на генеральную реконструкцию, она началась в 2012 году, барельефы были демонтированы, но не покидали территорию стадиона, где проходили реставрационные работы.
Открытие арт-пространства на «ВТБ-Арене» стало одним из мероприятий, посвященных юбилею общества «Динамо» и московского футбольного клуба.
18 апреля 2023 года исполнится 100 лет со дня основания команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования