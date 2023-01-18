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Сегодня, 15:28

На стадионе «Динамо» выставили исторические барельефы

Виталий Косик
Корреспондент
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На стадионе «Динамо» открыли новое арт-пространство, центром которого стали новые отреставрированные барельефы скульптора Сергея Меркулова, сообщает ТАСС.

Ранее Барельефы украшали фасад стадиона «Динамо» с 1930 года. В 2008 году арена была закрыта на генеральную реконструкцию, она началась в 2012 году, барельефы были демонтированы, но не покидали территорию стадиона, где проходили реставрационные работы.

Открытие арт-пространства на «ВТБ-Арене» стало одним из мероприятий, посвященных юбилею общества «Динамо» и московского футбольного клуба.

18 апреля 2023 года исполнится 100 лет со дня основания команды.

Источник: https://tass.ru/sport/16827741

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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