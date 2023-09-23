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РПЛ

Сегодня, 22:05

Соболев — о победе «Спартака»: «Могло все закончиться не 1:0, а покрупнее»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

— Как оцениваете победу сегодня? Принципиальный соперник.

— Три очка — самое главное.

— У «Спартака» идет хорошая полоса. Чем можете объяснить такую слаженную игру в защите?

— Действительно, после сборной три игры — три победы на ноль. Хорошие результаты. До этого три игры проиграли. Не знаю. Наверно, что-то поменяли и начали играть по-другому. Единственное, могу сказать, что игра была тяжелая. И у нас были моменты, и у «Динамо» были моменты. Могло все закончиться не 1:0, а покрупнее.

— Можете сказать, что перерыв на сборную пошел на пользу «Спартаку»?

— Не хочу говорить громких слов, что мы сейчас супер играем. Просто мы выиграли и идем дальше.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом».

Александр Соболев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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