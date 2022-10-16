Нгамале — о нестабильности «Динамо»: «Я не знаю, почему так происходит. Однажды мы сможем изменить это!»

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о причинах нестабильности игры московской команды.

«Побеждать — это самая важная вещь. Мы работаем над тем, чтобы это происходило постоянно. Мы стараемся. «Динамо» нестабильно? Я не знаю, почему так происходит. Нужно просто работать 24 на семь. Мы должны быть вместе. И однажды мы сможем это изменить», — сказал Нгамале «СЭ».

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.