Сегодня, 11:30
Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о причинах нестабильности игры московской команды.
«Побеждать — это самая важная вещь. Мы работаем над тем, чтобы это происходило постоянно. Мы стараемся. «Динамо» нестабильно? Я не знаю, почему так происходит. Нужно просто работать 24 на семь. Мы должны быть вместе. И однажды мы сможем это изменить», — сказал Нгамале «СЭ».
«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования