Писарский: «Отвечу на слова Аршавина про интерес ко мне «Зенита». Но чуть позже»

Сегодня, 13:30
Новичок «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос об отступных для «Зенита», прописанных в его контракте с самарцами.
— Пожалуй, главная новость, связанная с вашим переходом в «Крылья», звучит так: для «Зенита» вы прописали в контракте с самарцами сумму отступных, которая в пять раз меньше, чем для остальных команд РПЛ. Это так?
— На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже.
— Но вы готовы повторить путь Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев» именно в «Зенит»?
— Я не против повторить такой путь. Но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку, потому что так можно и споткнуться. Надо двигаться вверх постепенно. Сейчас я игрок «Крыльев Советов». И все мои мысли связаны с этой командой.
— Андрей Аршавин недавно сказал про вас: «Зенит» интересовался Сычевым. Но видите, в «Зенит» уже идти не хотят! До чего мы дожили! Футбол развивается в России!". Есть что ответить?
— (Улыбается.) На эти слова я тоже отвечу, но опять же попозже.
Ранее Аршавин подтвердил интерес «Зенита» к форварду.