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Сегодня, 15:59

Гол Оганесяна принес «Оренбургу» победу над «Пари НН»

Виталий Косик
Корреспондент
«Оренбург» — «Пари НН».
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» дома обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура чемпионата России — 1:0.

В первом тайме был отменен гол нижегородцев из-за офсайда. На 13-й минуте матча второй ассистент судьи Дмитрий Жвакин зафиксировал положение «вне игры» у хавбека «Пари НН» Артема Соколова, в результате чего арбитр Евгений Турбин не засчитал гол гостей.

Автором единственного и победного мяча стал форвард хозяев Степан Оганесян. Он отличился на 79-й минуте матча.

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 25 матчах. «Пари НН» располагается 13-й строчке, заработав 22 очка.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:0
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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