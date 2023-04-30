Гол Оганесяна принес «Оренбургу» победу над «Пари НН»

«Оренбург» дома обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура чемпионата России — 1:0.

В первом тайме был отменен гол нижегородцев из-за офсайда. На 13-й минуте матча второй ассистент судьи Дмитрий Жвакин зафиксировал положение «вне игры» у хавбека «Пари НН» Артема Соколова, в результате чего арбитр Евгений Турбин не засчитал гол гостей.

Автором единственного и победного мяча стал форвард хозяев Степан Оганесян. Он отличился на 79-й минуте матча.

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 25 матчах. «Пари НН» располагается 13-й строчке, заработав 22 очка.