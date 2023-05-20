Сегодня, 15:24
«Оренбург» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
«Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Печенин, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Марин, Капустянский, Воробьев.
«Зенит»: Васютин, Чистяков, Круговой, Сантос, Алип, Сутормин, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
Запасные: Кержаков, Москвичев, Адамов, Ерохин, Кузяев, Козлов, Сергеев, Барановский.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи «Оренбург» — «Зенит». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.