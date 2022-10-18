Орлов — об эпизоде с Зобниным: «Выбей мяч, если ты такой умный»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на эпизод с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«А что тут думать? Это как в басне «Лиса и виноград». Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, то сказала: «Он же зеленый», — и побежала дальше.

Чувствуется, что Зобнин в борьбе теряет мяч, и когда тот начал от него уходить, Роман остановился, разводя руки в стороны. Выбей мяч, если ты такой умный. Но к тебе такое решение пришло только, когда ты проиграл борьбу. Остановить игру может только судья — либо главный, либо боковой. Так что все вопросы к Зобнину", — приводит Sport24 слова Орлова.

Напомним, что Зобнин перед первым забитым голом в матче ЦСКА — «Спартак» увидел лежащего Хорхе Карраскаля на поле и демонстративно поднял руки, пытаясь остановить игру.

Красно-белые на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков). Армейцы, набрав на одно очко меньше, расположились на 3-й позиции.