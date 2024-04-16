Орлов: «Спартаку» надо вычищать весь секонд-хенд»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Спартака» спасти сезон после увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

14 апреля московский клуб объявил об увольнении 35-летнего испанского специалиста. Абаскаль возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» провел 74 матча, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.

«Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. На что шансы? Им сейчас надо вообще команду сделать. Ведь тренер — это еще 10 человек. Должна быть команда тренеров. Какого-то хотят голландца сюда привезти, я слышал... Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд. А хотят, как я слышал, взять голландского тренера. Ну и что будет?» — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

На данный момент «Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

К ответному гостевому матчу 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (первый матч 1:2), который состоится 17 апреля, московскую команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.