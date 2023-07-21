Овчинников заявил, что «Динамо» показывает самую унылую игру среди московских клубов

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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Динамо» показывает самую унылую игру среди всех московских клубов.
«Какой московский клуб показывает самую унылую и неинтересную игру? «Динамо», конечно, среди московских. Они самые невыразительные. На них было больше надежд в последнее время, что они будут бороться за лидерство в чемпионате», — цитирует Овчинникова Legalbet.
Сегодня, 21 июля, «Динамо» сыграет в первом туре РПЛ с «Краснодаром». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19.00 мск.