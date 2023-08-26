«Пари НН» — «Ростов»: Сулейманов открыл счет после того, как Песьяков отразил пенальти

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

На 60-й минуте вратарь ростовчан Сергей Песьяков отбил пенальти, который пробил полузащитник нижегородцев Николай Калинский. После этого мяч отскочил к Сулейманову, который попал в пустые ворота.

Сулейманов забил второй гол в чемпионате России-2023/24.