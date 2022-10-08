Фомин: «Будем надеяться, что неудачная серия «Динамо» прекратится»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в мате 12-го тура РПЛ.

— В любом случае заработали очко. Был тяжелый момент. У ЦСКА было больше моментов. В конце мы добавили — Грулев, Тюкавин. Будем работать. Следующий матч будем играть дома, будем стараться. Когда выигрываешь — настроение лучше. Сейчас такая ситуация. В команде все понимают, что нужно добавлять. Неудачная серия? Не могу сказать в двух словах. Будем надеяться, что она прекратится.

— Любая неудача может стать фатальной для главного тренера?

— Когда выигрываешь — настроение лучше, восстановление. Нужно работать. Игроки тоже должны соответствовать. Надо побеждать в следующем домашнем матче против «Оренбурга», — сказал Фомин.

«Динамо» в этом матче прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков). В следующем туре команда 15 октября на своем поле примет «Оренбург».