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Сегодня, 19:17

Фомин: «Будем надеяться, что неудачная серия «Динамо» прекратится»

Фомин выразил надежду, что неудачная серия «Динамо» прекратится
Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в мате 12-го тура РПЛ.

— В любом случае заработали очко. Был тяжелый момент. У ЦСКА было больше моментов. В конце мы добавили — Грулев, Тюкавин. Будем работать. Следующий матч будем играть дома, будем стараться. Когда выигрываешь — настроение лучше. Сейчас такая ситуация. В команде все понимают, что нужно добавлять. Неудачная серия? Не могу сказать в двух словах. Будем надеяться, что она прекратится.

— Любая неудача может стать фатальной для главного тренера?

— Когда выигрываешь — настроение лучше, восстановление. Нужно работать. Игроки тоже должны соответствовать. Надо побеждать в следующем домашнем матче против «Оренбурга», — сказал Фомин.

«Динамо» в этом матче прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков). В следующем туре команда 15 октября на своем поле примет «Оренбург».

Даниил Фомин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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