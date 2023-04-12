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Макаров об игре «Динамо»: «Прошлый сезон очень сильно давит, чтобы мы не сыграли хуже»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос, почему команде не хватает спортивной злости.

«Скорее всего из-за того, что у нас молодая команда и нет такого дядьки, который зайдет в раздевалку и скажет пару ласковых слов, чтобы мы вышли и были злее. На это все нужно время, чтобы построить команду, которая будет побеждать и добиваться чего-то», — сказал Макаров в программе Футбол России на телеканале Россия 24.

Также полузащитник рассказал о давлении на команду в преддверии столетнего юбилея.

«[Давление] не из-за столетия, в прошлом сезоне мы ведь заняли третье место и играли в финале Кубка. И тот сезон давит очень сильно, потому что мы не должны сыграть хуже. Когда проигрываешь игру и начинается: «Вот вышли на поле просто так». Я могу за себя сказать, что лояльного отношения к игре никогда нет. Бывают спады, бывают взлеты», — сказал он.

В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 6 голов и одна результативная передача в 28 матчах за «Динамо».

Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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