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Полузащитник «Химок» Мирзов считает, что смена главного тренера команды напрашивалась

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, как повлияли на команду перестановки в тренерском штабе.

«Если результат есть, то можно говорить о возможности сохранения прописки в РПЛ. А результат, как вы сами видите, есть. На выезде вничью сыграли, дома выиграли. Еще попались такие команды, с которыми мы должны были брать очки. Все совпало. Впереди игра с «Локомотивом». У нас настрой такой, что необходимо выходить и добиваться результата любой ценой. Смена тренера напрашивалась? Смена тренера всегда дает импульс. Какие-то другие эмоции. Как будто бы все заново. Раз результат есть, значит, смена тренера напрашивалась. Мы с Гогниевым знали друг друга до прихода его в «Химки». Расстались нормально. Ничего плохого между нами не было», — приводит слова Мирзова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Мирзов провел за «Химки» 23 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Красно-черные набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 22 апреля подмосковный клуб одержал первую победу в этом году, обыграв «Торпедо» (4:2) в гостях.

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzov-ob-ukhode-gognieva-raz-rezultat-est-znachit-smena-trenera-naprashivalas-245356/
Резиуан Мирзов
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