Сиссе: «Если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы рекомендовал им это сделать»

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе ответил на вопрос, почему решился на переезд в Россию.

«Внутри России нет беспокойства, поэтому у меня нет необходимости драматизировать ситуацию. У каждого — свой выбор, но страна живет нормально, поэтому меня это не беспокоит.

Я вырос в Бельгии и хорошо знаю европейскую жизнь. Поэтому я бы сказал, что, если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы настоятельно рекомендовал им это сделать. Это прекрасная страна, здесь очень профессиональный подход, и вы ни в чем не испытываете недостатка", — приводит Metaratings.ru слова Сиссе.

28-летний гвинеец выступает за команду из Екатеринбурга с сентября 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.