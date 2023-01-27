Сиссе: «Если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы рекомендовал им это сделать»

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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе ответил на вопрос, почему решился на переезд в Россию.
«Внутри России нет беспокойства, поэтому у меня нет необходимости драматизировать ситуацию. У каждого — свой выбор, но страна живет нормально, поэтому меня это не беспокоит.
Я вырос в Бельгии и хорошо знаю европейскую жизнь. Поэтому я бы сказал, что, если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы настоятельно рекомендовал им это сделать. Это прекрасная страна, здесь очень профессиональный подход, и вы ни в чем не испытываете недостатка", — приводит Metaratings.ru слова Сиссе.
28-летний гвинеец выступает за команду из Екатеринбурга с сентября 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования