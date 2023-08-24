Пономарев: «Игроки ЦСКА могут подумать, что «Оренбург» — соперник слабый, и они легко выиграют»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, ждет ли неожиданностей в матче 6-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом» в связи с тем, что у оренбургской команды сменился главный тренер.

«Нет. Если только игроки ЦСКА не расслабятся и не будут валять дурака. Армейцы могут подумать, что соперник слабый, и они легко выиграют. Это будет самая страшная ошибка. Если они выйдут собранными, тогда все будет в порядке. Это психология спортсмена. Всегда есть расслабление с аутсайдером. Тут даже тренер не может ничего сделать. Но этого нельзя опускать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пономарева.

Матч «Оренбург» — ЦСКА пройдет 25 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал испанский специалист Давид Деограсия.