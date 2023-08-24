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Сегодня, 18:58

Пономарев: «Игроки ЦСКА могут подумать, что «Оренбург» — соперник слабый, и они легко выиграют»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, ждет ли неожиданностей в матче 6-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом» в связи с тем, что у оренбургской команды сменился главный тренер.

«Нет. Если только игроки ЦСКА не расслабятся и не будут валять дурака. Армейцы могут подумать, что соперник слабый, и они легко выиграют. Это будет самая страшная ошибка. Если они выйдут собранными, тогда все будет в порядке. Это психология спортсмена. Всегда есть расслабление с аутсайдером. Тут даже тренер не может ничего сделать. Но этого нельзя опускать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пономарева.

Матч «Оренбург» — ЦСКА пройдет 25 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал испанский специалист Давид Деограсия.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005295224_ponomarev_armeycyi_mogut_podumat_chto_orenburg_-_sopernik_slabyiy_i_oni_legko_vyiigrayut
Владимир Пономарев (СССР)
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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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