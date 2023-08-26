Пономарев: «Вообще не ожидал от ЦСКА такой поганой игры»

Сегодня, 01:29
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом» в матче 6-го тура чемпионата России (1:1).
«Вообще не ожидал от ЦСКА такой поганой игры. Команда разбалансирована абсолютно. Не вовремя ребята все делают: пас не вовремя отдают, не вовремя занимаются обводкой. Все надо делать быстрее. Не увидел я хорошей коллективной игры. Каждый играл на своем инструменте, а оркестра нет. Нет остроты. Первый тайм вообще был никакой. Даже к воротам близко не подходили: ни Чалов, ни Заболотный, ни Обляков. Даже нельзя сказать, что они по-настоящему играли в футбол. Просто присутствовали на поле и все», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Пономарева.
После этого матча ЦСКА с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» идет на последней строчке — 2 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -