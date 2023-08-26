Пономарев: «Вообще не ожидал от ЦСКА такой поганой игры»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом» в матче 6-го тура чемпионата России (1:1).

«Вообще не ожидал от ЦСКА такой поганой игры. Команда разбалансирована абсолютно. Не вовремя ребята все делают: пас не вовремя отдают, не вовремя занимаются обводкой. Все надо делать быстрее. Не увидел я хорошей коллективной игры. Каждый играл на своем инструменте, а оркестра нет. Нет остроты. Первый тайм вообще был никакой. Даже к воротам близко не подходили: ни Чалов, ни Заболотный, ни Обляков. Даже нельзя сказать, что они по-настоящему играли в футбол. Просто присутствовали на поле и все», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Пономарева.

После этого матча ЦСКА с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» идет на последней строчке — 2 очка.