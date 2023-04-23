Президент «Урала» — о судействе: «Говорят, что завтра будет лучше. Но мы играем сейчас, нам сейчас плохо»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» оценил качество судейства в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Мне говорят, что завтра будет лучше, в следующем году будет лучше. Но мы играем сейчас, нам сейчас плохо. Посмотри, сколько пенальти ставят в наши ворота, и они спорные. Если вам нравится телевизионные пенальти, то, пожалуйста. У нас был шанс отыграться сегодня, подняться в турнирной таблице, но нам сразу же находят пенальти. И арбитр минуты 3-4 рассматривал эпизод . Не знаю, что делать. Дайте лучше поиграем в киберфутбол. Зачем мы тогда будет деньги в футболистов и в стадионы вкладывать? Вот в киберфутбол сыграли, быстро определили пенальти или нет, и пошли дальше», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице с 25 очками. «Ростов» занимает второе место (49 очков).