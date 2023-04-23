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Судейство

Сегодня, 17:05

Президент «Урала» — о возможной встрече с Каманцевым: «Осталось шесть туров. Зачем нам это делать? Для чего?»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении судейского семинара в Екатеринбурге.

«Осталось шесть туров. Зачем нам это делать? Для чего? «Ростов» сегодня выиграл, хотя мне кажется, что мы не были достойны поражения. «Спартак» начали по-другому судить после встречи с Каманцевым. Судьи думают, что они самые умные, а другие в футболе ничего не понимают. А нам их не переубедить», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» после поражения от «Ростова» (1:3) в 24-м туре РПЛ находится на 11-м месте в турнирной таблице с 25 очками.

РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Павел Каманцев
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