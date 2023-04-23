Президент «Урала» — о возможной встрече с Каманцевым: «Осталось шесть туров. Зачем нам это делать? Для чего?»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении судейского семинара в Екатеринбурге.

«Осталось шесть туров. Зачем нам это делать? Для чего? «Ростов» сегодня выиграл, хотя мне кажется, что мы не были достойны поражения. «Спартак» начали по-другому судить после встречи с Каманцевым. Судьи думают, что они самые умные, а другие в футболе ничего не понимают. А нам их не переубедить», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» после поражения от «Ростова» (1:3) в 24-м туре РПЛ находится на 11-м месте в турнирной таблице с 25 очками.