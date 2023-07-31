Радимов: «Во встрече с «Балтикой» многое зависит от того, как «Спартак» будет играть в обороне»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».

«Спартак» впечатлил в матче с «Краснодаром», атакующая линия команды вообще очень впечатляет. Выбор у Абаскаля сейчас просто сумасшедший. Так что во встрече с «Балтикой» многое зависит от того, как они будут играть в обороне. С возвращением в состав Джикии в кубковом матче, конечно, защита красно-белых смотрелась намного надежнее, но свой гол глупый как обычно получили... А вот когда эта надежность будет держаться все 90 минут, до конца матча, тогда «Спартаку» можно будет на что-то рассчитывать. Конечно, первым номером «Балтика» играть не будет, но будет активно контратаковать", — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Балтика» пройдет 31 июля в Москве и начнется в 19.30 мск.