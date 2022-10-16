Рианчо: «Такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны»

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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от судейства в дерби красно-белых против ЦСКА в 13-м туре РПЛ.
«Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда сложно судить, но судьи в России всегда были уважительны к футболистам и клубам, в также принимали большинство верных решений.
В любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России это привилегия у «Зенита». Но такие арбитры, как Сергей Карасев, всегда непредвзяты и принципиальны. Уверен, что после сегодняшнего дерби мы будем говорить об отличной игре футболистов и качественном судействе Карасева", — цитирует Рианчо Sport24.
Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев.
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