Рианчо: «Чтобы бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно обыгрывать ЦСКА»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Риначо пожелал удачи красно-белым в матче с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.
«Дерби — это всегда очень тяжелый и важный матч. Обе команды подходят к такой игре с особым отношением. Поэтому спрогнозировать результат невозможно. Безусловно, чтобы бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно обыгрывать ЦСКА. Сейчас Абаскаль проделывает хорошую работу с командой, надеюсь, удача будет на их стороне. Желаю «Спартаку» удачи и победы в матче с ЦСКА», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».
Игра между командами пройдет на «ВЭБ Арене» сегодня, 16 октября. Начало — в 20.00 мск.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. Следом идет ЦСКА (24 очка).
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