Павлюченко: «Если «Динамо» сегодня не выиграет, 99,9%, что руководство сменит тренера»

Павлюченко считает, что если «Динамо» проиграет «Спартаку», то следует ждать увольнения главного тренера

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказал мнение, что если «Динамо» проиграет красно-белым, то следует ждать увольнения главного тренера.

«В нашем чемпионате все возможно. Знаете, когда идут такие неприятные поражения в Кубке, понятно, что всех футболистов ты не выгонишь, не уберешь, а команду встряхнуть надо, конечно, меняют тренера. Если «Динамо» сегодня не выиграет, мне кажется, что 99,9 процента — или руководство сменит тренера, или сам тренер объявит об отставке», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

На момент первого тайма счет в матче «Спартак» — «Динамо» — 1:0. Счет открыл Александр Соболев на 7-й минуте.