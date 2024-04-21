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Судейство

Сегодня, 22:35

«Ростов» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил Соболева. Он сможет сыграть с ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На 89-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» судья Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Александру Соболеву за удар соперника рукой.

Для нападающего желтая карточка стала бы второй в этой игре (первую заработал на 80-й минуте), он был бы удален, получил бы дисквалификацию и пропустил бы перенесенный матч 21-го тура с ЦСКА.

Из-за дисквалификаций дерби со «Спартаком» пропустят армейцы Аббос Файзуллаев, Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Валерий Карпин и&nbsp;Владимир Слишкович. «Спартак» разгромил «Ростов» в гостях. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:5
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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