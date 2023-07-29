«Ростов» — «Зенит»: Кукуляк правильно назначил пенальти, но простил двух ростовчан

На 90+1-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Ростов» — «Зенит» (1:1) арбитр Евгений Кукуляк правильно оценил действия Андрея Мостового и наказал его 11-метровым ударом. Зенитовец сыграл неаккуратно и, пытаясь выбить мяч, вместо этого ударил соперника по ноге.

А вот на 63-й минуте судья проглядел фол Алексея Миронова, который ударил шипами Клаудиньо, и ошибочно не наказал ростовчанина штрафным ударом и желтой карточкой. Рефери дал хозяевам поля продолжить атаку, которая едва не завершилась голом.

На 69-й минуте Кукуляк, занимавший хорошую позицию, не заметил явную симуляцию Мохаммада Мохебби и не вынес ему предупреждение.