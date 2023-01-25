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Сегодня, 18:15

Садыгов ответил на вопрос, почему «Химки» расстались с Глушаковым и Кухарчуком

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов объяснил в интервью «СЭ», зачем клуб затеял массовую перестройку состава команды.

— Зачем клуб затеял такую массовую перестройку состава?

— Вопрос не в моей компетенции. Тренерам виднее.

— Вы не считаете, что без опытных футболистов, с которыми решили расстаться, шансов спастись практически нет?

— Это кто так говорит, что шансов нет?

— Большинство специалистов.

— Ну... Специалисты у нас часто ошибаются.

— Думаете, «Химки» спасутся?

— Верю в это.

— Но такую задачу тяжело решить без опытного костяка.

— Опытные футболисты — это вы кого имеете в виду?

— Глушакова, Кухарчука, например.

— А вы считаете, что иностранцы, которые играют лучше российских футболистов, не смогут решить задачу?

— Какие иностранцы? Пока не видно, кто пришел в «Химки».

— Ну вот увидите.

— Почему расстались с Кухарчуком?

— Ну значит, у тренера такое видение футбола. Я же не могу что-то диктовать. Просто, как и вы, могу посмотреть, чем это все закончится.

— Разве Глушаков плохо играл?

— Глушаков — хороший футболист, выдерживает конкуренцию. Но это, опять же, решение тренера и руководства.

— А вы не считаете, что опытные игроки не поняли идей Спартака Гогниева?

— Ну... Обычно командой управляет тренер, а не футболисты. Наверное, в «Химках» все было наоборот. Видимо, поэтому так и случилось...

Сергей Юран. «Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова
Денис Глушаков
ФК Химки
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