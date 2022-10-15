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Сегодня, 20:42

Сенников считает, что кто-то из россиян возглавит «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что кто-то из российских специалистов возглавит московскую команду.

«Кого вы видите главным тренером «Локо»? Не так много кандидатов. Я думаю, что кто-то из российских. Сейчас все, например, говорят про Галактионова. Может быть, будет какой-то сюрприз, может Игнашевич из «Балтики» придет. Вот еще про Семина думают все, что Юрий Павлович может прийти со своим штабом. Это будет эмоциональной встряской для всех болельщиков. Сейчас решает руководство и, наверное, сам Юрий Павлович, если у него будет приглашение, должен все взвесить и принять решение», — приводит слова Сенникова «Спорт день за днем».

15 октября «Локомотив» обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ. 13 октября исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников стал Андрей Федоров.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dmitriy-sennikov-lokomotiv-vozglavit-rossiyskiy-spetsialist

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Дмитрий Сенников
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