Семак опроверг информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса: «Это бред»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом, который все еще не подписал контракт с петербургским клубом.

«Информация про лишний вес? Это точно бред, могу подтвердить. Лишний вес ему не мешает. Все идет по плану. Будут официальные новости, тогда и будем разговаривать», — сказал Семак в эфире matchtv.ru.

14 июля в СМИ появилась информация, что презентация Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.

По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний футболист уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.