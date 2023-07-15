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Сегодня, 16:15

Семак опроверг информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса: «Это бред»

Ана Горшкова
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом, который все еще не подписал контракт с петербургским клубом.

«Информация про лишний вес? Это точно бред, могу подтвердить. Лишний вес ему не мешает. Все идет по плану. Будут официальные новости, тогда и будем разговаривать», — сказал Семак в эфире matchtv.ru.

14 июля в СМИ появилась информация, что презентация Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.

По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний футболист уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.

Марио Фернандес
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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