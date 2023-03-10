0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Силкин считает, что «Динамо» не готово бороться за топ-3 РПЛ

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своих ожиданиях от матча бело-голубых против «Краснодара» в 19-м туре РПЛ.

«Если честно, трудно сказать, как сложится этот матч. Обе команды неважно играют, не показывают даже тот футбол, который был в первой части сезона. Видимо, после сборов тяжело выходят. Сложно сейчас дать оценку командам. Фаворита в паре точно нет, в этой игре все может быть.
Думаю, в нынешнем сезоне «Динамо» не готово бороться даже за топ-3, команде не хватает опыта, чтобы претендовать на самые высокие места. Лозунги — это хорошо, но еще нужно доказывать их своей игрой на поле. А пока этого нет», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Встреча между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В преддверии матча бело-голубые с 32 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» отстают от соперника на 6 баллов и идут на восьмой строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-v-e-tom-sezone-dinamo-ne-gotovo-borot-sya-dazhe-za-top-3/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Мостовой: «В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Думаю, это ни для кого не секрет»
На матче между «Спартаком» и «Факелом» ожидается около 6-7 тысяч болельщиков
Хомуха: «ЦСКА не стал середняком, но российские футболисты выбирают «Зенит» и «Спартак»
В «Химках» заявили, что не рассматривают увольнение Гогниева
В «Башакшехире» заявили, что отказались от трансфера Смолова
«Спартак» наказали из-за брошенной фанатами зажигалки в судью Мешкова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкин: «Хочу, чтобы «Спартак» продолжил бороться за чемпионство, а «Факел» остался в РПЛ»

Колыванов считает, что нужно развивать отечественных тренеров