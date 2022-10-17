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Сегодня, 10:00

Юран — о Мевле: «Это не игрок под задачу. В Турции же от него отказались»

Юран раскритиковал Мевлю за игру в дерби с ЦСКА
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Львов
Обозреватель

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран раскритиковал защитника красно-белых Миху Мевлю за игру в дерби с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

— Вернемся к игре. После первого гола Чалова у специалистов вновь возникнет вопрос: а зачем «Спартак» приглашал Мевлю?

— Словенец — добротный, средний защитник, но не под серьезную задачу. Почему турецкий клуб его не оставил у себя? Ну надо же задуматься... А тут его зовут в «Спартак»... Странно. Да, наверное, он пригодился бы для ротации под третьим-четвертым номером. Но это точно не игрок стартового состава команды, которая намерена бороться за высокие места.

Гильермо Абаскаль. «Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Миха Мевля
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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