Слишкович — о своем будущем в «Спартаке»: «Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучше для всех»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил свои перспективы остаться в московской команде на посту главного тренера.

— Как оцениваете свои перспективы стать главным тренером «Спартака», остаться на этой должности?

— Я об этом не думаю. Я знаю то, о чем клуб попросил меня — делать свою работу. Я эту работу буду делать. Знаю точно, что отнесусь к делу со всей серьезностью, с любовью к клубу, футболистам, коллективу. Какое бы решение ни принял «Спартак», оно будет лучше для клуба и для всех.

— Почему вы не ушли вслед за Абаскалем, а остались в клубе? Вы были в одном штабе вместе с ним. Что вас мотивировало?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос для клуба. Нужно спрашивать руководство, почему меня оставили.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял клуб из Москвы с лета 2022 года.

17 апреля красно-белые провели первый матч после отставки Абаскаля. Московская команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» уступил сине-бело-голубым по сумме двух матчей (1:2) и вылетел в Путь регионов.