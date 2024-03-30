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30 марта, 15:26

«Сочи» — ЦСКА: Давила и Заболотный в старте, Чалов и Файзуллаев на скамейке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и ЦСКА в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Арене Фишт» в Сочи. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Чистяков, Макарчук, Марсело, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Рудаков, Дегтев, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Аттият-Аллах, Бурмистров, Сутормин, Ангбан, Мигел, Камышенко.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Давила.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Агапов, Лукин, Рядно, Риванди, Кисляк, Файзуллаев, Айссауи, Чалов, Мусаев.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
ЦСКА
Антон Заболотный
Федор Чалов
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Виктор Давила
4
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