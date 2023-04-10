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Сегодня, 14:29

«Сочи» объявил об отставке Бердыева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев официально покинул свой пост.

Исполняющим обязанности главного тренера сочинцев назначен Дмитрий Хохлов.

«Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/kurban-berdyev-pokidaet-futbolnyy-klub-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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