«Сочи» объявил об отставке Бердыева

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев официально покинул свой пост.

Исполняющим обязанности главного тренера сочинцев назначен Дмитрий Хохлов.

«Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).