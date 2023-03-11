Судейство
Сегодня, 17:40
На 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» арбитр Владислав Безбородов ошибочно не вынес предупреждение с показом желтой карточки Георгию Джикии.
Спартаковец в единоборстве с соперником высоко задрал левую ногу и ударил его в бедро. Удар пошел по касательной, поэтому об удалении речи не шло.
Но в любом случае следовало применить дисциплинарную санкцию в виде предупреждения и назначить штрафной удар. Судья с его позиции, судя по всему, не увидел всех деталей, и этого не сделал.