Спиридонов посоветовал форварду «Спартака» Николсону не ныть и брать пример с Мелешина

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру и высказывания нападающего Шамара Николсона.

«Пока Шамар не находится в своей лучшей форме. Хорошо, что забил в матче с «Нижним Новгородом». Свой момент смог реализовать. Но пока Соболев на его позиции выглядит намного интересней. Он играет более умело на втором этаже. Шамару надо использовать игровое время, которое ему дают. Мелешин выходит в концовке матча и максимально продуктивно использует время на поле, никаких вопросов к нему нет. Не надо ныть, что тебе дают мало игрового времени. Надо работать как Мелешин», — сказал Спиридонов «СЭ».

Николсон отличился в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1). Это первый гол 25-летнего форварда в текущем сезоне за красно-белых.

На счету 18-летнего Павла Мелешина 5 матчей за «Спартак» и два забитых мяча в нынешнем сезоне.