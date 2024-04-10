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Сегодня, 16:41

Спивак: «В матче с «Краснодаром» будет борьба, но «Зенит» победит»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Зенит» никогда не играет на ничью, а только на победу. Он показывает самый лучший футбол и займет первое место. Понятно, что в этом матче будет борьба, но «Зенит» выиграет», — приводит слова Спивака «РБ Спорт».

Игра состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет на втором с 43 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Спивак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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