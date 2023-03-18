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Сегодня, 15:19

Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Стадион «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание 21-го и 22-го туров чемпионата России.

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После паузы на матчи национальных команд — сборную России ждут встречи с Ираном (23 марта) и Ираком (предварительно 26 марта) — РПЛ вернется играми в субботу, 1 апреля.

Кроме того, РФС назвал даты проведения полуфинальных матчей FONBET Кубка России: встречи пройдут 4,5 и 6 апреля.

21-й тур

1 апреля (суббота)
14:00 «Пари НН» — «Локомотив»
14:00 «Динамо» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — «Ахмат»
19:00 «Зенит» — «Урал»

2 апреля (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»
14:00 «Химки» — «Краснодар»
16:30 «Факел» — ЦСКА
19:00 «Ростов» — «Торпедо»

22-й тур

8 апреля (суббота)
14:00 «Торпедо» — «Факел»
16:30 «Ахмат» — «Урал»
19:30 «Спартак» — «Динамо»

9 апреля (воскресенье)
14:00 «Сочи» — «Крылья Советов»
16:30 ЦСКА — «Химки»
19:00 «Краснодар» — «Пари НН»
20:00 «Локомотив» — «Зенит»

10 апреля (понедельник)
17:00 «Оренбург» — «Ростов»

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 19 матчей. «Спартак» располагается на 2-й строчке с 40 очками за 20 игр. «Ростов» — 3-й с 38 очками за 19 матчей.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_29201.html
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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